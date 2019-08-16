Güngören'de park halindeki 10 aracın lastiği patlatıldı

Güngören'de sabah işe gitmek için evden çıkarak araçlarının başına geçen vatandaşlar, gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

10 ARACIN ÖN LASTİKLERİ BIÇAKLA KESİLDİ

Güngören Güven Mahallesi Çalışlar Sokak'ta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağın sağında ve solunda park halindeki 10 tane aracın ön lastikleri bıçakla kesilerek patlatıldığı görüldü.

LASTİKLERİNİN HAVASININ İNDİĞİNİ FARK ETTİ

Aracının lastiğini değiştirmeye çalışan İrfan Düzenli, çevredeki diğer araçlarının lastiklerinin de havasının indiğini fark etti.

Düzenli, bunun üzerine polisi arayarak, ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eşkal ve kamera çalışması yaptı. Vatandaşlar kesilen lastikleri değiştirerek işe yetişmeye çalıştı.

SESE UYANDIK

Duruma tepki gösteren İrfan Düzenli, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasını istedi. Düzenli, “Sese uyandık, sonra koşan birilerini gördük. Sonra arkadaş mesaj atmış, lastiklerini kontrol et diye, lastikleri kesiyorlar diye. Geldim, arabamın ve komşularının arabalarının lastiklerini bıçaklayıp kaçmışlar. Arkadaşın dediğine göre 5 kişi, ben iki kişi gördüm. Üstünde elbise falan bir şey yoktu, aşağıya doğru kaçıyorlardı. Lastik değiştirmek bir şey değil de, böyle bir şeyle karşılaşmak istemiyoruz. 10 tane aracın lastiğini bıçaklamışlar. Şu ekonomik sıkıntının olduğu dönemde insanlara zarar veriyor.” diye konuştu.