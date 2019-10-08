Güvenli Bölge Harekatı'yla çimento hisseleri uçuşa geçti

Türkiye, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine karşı sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerini sağlamak için operasyon başlatacak.

Türkiye, güvenli bölge çalışmalarına devam ederken; bölgede imar faaliyetinin başlayacağından yola çıkan yatırımcılar harekete geçti.

ÇİMENTO HİSSELERİNDE YÜZDE 20 ARTIŞ

Mardin Çimento ve Yibitaş'ta hisse fiyatındaki artış yüzde 20'ye yaklaştı. Bölgeye yakın Adana Çimento ile Sanko hisseleri de yüzde 10'un üstünde değer kazandı.

DOLAR 5.80 'İ GEÇTİ

Borsa İstanbul ise kapanışa doğru ABD’li Senatör Lindsey Graham'ın açıklamaları ile eksiye geçti. Dolar/TL ise Graham'ın ardından ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yaptırım tehdidi ile 5.80'i geçti.

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