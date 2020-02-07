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Hafter milisleri Trablus'ta Mitiga Havalimanı'nı vurdu

Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus’taki Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı.

AA | 07.02.2020 - 21:06..
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Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'a saldırmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Hafter milisleri, Mitiga Havalimanı’nı füzelerle vurdu.

UÇUŞLAR GEÇİCİ BİR SÜRE DURDURULDU

Havalimanındaki uçuşlar geçici süre için durduruldu. Hafter milisleri, daha önce Mitiga Havalimanı’nı defalarca hedef almış ve başkentin dünyaya açılan tek kapısı, aylarca kapalı kalmıştı.

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