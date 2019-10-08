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Hailey Bieber gelinliğini gösterdi

Justin Bieber ile görkemli bir düğünle evlenen Hailey Bieber'ın gelinliğindeki detay, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Detay Haber | 08.10.2019 - 13:16..
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ABD’li model Hailey Bieber, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile bir yıl aradan sonra ikinci kez ve gösterişli bir düğünle evlendi.

GELİNLİĞİNİ GÖSTERDİ

Geçen hafta gerçekleşen düğünlerinden hemen sonra yaptıkları sosyal medya paylaşımlarında Hailey Bieber’ın gelinlik giymiş halini göstermeyen çift, bu kuralı bozdu.

Hailey Bieber gelinliğini gösterdi

"HAYATIMIN EN ÖZEL GÜNÜ"

25 yaşındaki şarkıcı Justin Bieber, paylaştığı yeni düğün fotoğraflarına, “Geçen pazartesi hayatımın en özel günüydü.” notunu düşerken, Hailey Bieber da tasarımcısı Virgil Abloh’a teşekkür etti.

Hailey Bieber gelinliğini gösterdi FOTO GALERİ

DUVAKTAKİ YAZI

Hailey Bieber’ın gelinliğinde en dikkat çeken bölüm 3,5 metre uzunluktaki duvağı oldu. Duvağın en uç kısmında “Till death do us part” (Ölüm bizi ayırıncaya dek) yazısı dikkatlerden kaçmadı.

Hailey Bieber gelinliğini gösterdi

Hailey Bieber gelinliğini gösterdi

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