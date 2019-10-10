Hakan Balta Almanya'da yapamadı

Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Balta ile eşi Derya Balta; oğulları Çağrı’nın, Bayer Münih’in altyapısına transfer olması nedeniyle 2.5 ay önce Almanya’ya yaşamaya karar vermişlerdi. Ancak çift, Türkiye’ye dönme kararı aldı.

"YAPAMADIK DÖNDÜK"

Derya Balta, nedenini şöyle açıkladı: "Soranlara yapamadılar döndüler dersiniz! Evet, yapamadık dönme kararı aldık. Bu kararı alırken de hiç zorlanmadık… Özledik…

"ÜLKEMİZİ ÖZLEDİK"

Vatanımız, insanımız, evimiz, Galatasaray’ımız… Ezan sesimiz… Burnumuzda tüttü.. Benim insanıma, ülkeme can feda… Kendimizi hiç ait olmadığımız bir ülkeye ait hissettirmeye çalıştık. Bütün gün üstü başı kirlenmiş sokakta top oynayan çocuklarımızın hallerini özledik.

Okul, antrenman, ev ve playstation... Robot sisteminde büyümeyecek çocuklarımız. Gittiğimiz günden beri sabır ilkesiyle bekledik. Çocuklarım bizden daha çok çaba sarf ettiler, bizi de fazlasıyla gururlandılar ama mutsuzluklarını, özlemlerini hep içlerine attılar.

"YUVAYA DÖNÜYORUZ"

Daha çok küçükler. Onların mutluluğu her şeyden önemli bizim için. Şimdi yuvaya dönüş zamanı. Her şeye kaldığımız yerden devam .Canım vatanım"