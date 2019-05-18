Haliç Üniversitesinin eski çalışanları kampüsü bastı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son birkaç yıldır DEAŞ'ın yurt içinde artan hareketliliğine karşı üst düzey alarmda olduklarını belirtti.

Bakan Soylu, bu kez terör örgütü DEAŞ'a işaret etti

Gaziantep'te egzozlarına yaptıkları modifiyelerle, yüksek ses gürültü çıkaran 82 otomobil ve 47 motosikletin trafiğe çıkışı yasaklandı.

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Bayram öncesi AVM ve havalimanlarına güvenlik denetimi

Ülke genelinde alışveriş merkezleri ile turistlerin yoğun olarak seyahat ettiği Ankara, Antalya, İstanbul ile İzmir'de, havalimanlarındaki güvenlik hizmetleri denetlenecek.