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Haliç Üniversitesinin eski çalışanları kampüsü bastı

Kayyum atanan Haliç Üniversitesine, eski mütevelli heyeti başkanının da aralarında bulunduğu onlarca kişi baskın düzenledi.

İHA | 18.05.2019 - 00:00..
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Haliç Üniversitesinin eski çalışanları kampüsü bastı

YÖK Genel Kurulu, 2016 yılında yaptığı denetimlerde kötü yönetildiği tespit edilen İstanbul Haliç Üniversitesinin faaliyet iznini durdurarak, yönetimi İstanbul Üniversitesine devretti.

Haliç Üniversitesinin eski çalışanları kampüsü bastı

30 KİŞİYLE KAMPÜSÜ BASTILAR

Haliç Üniversitesinin eski mütevelli heyeti başkanı Mansur Topcuoğlu’nun aralarında bulunduğu yaklaşık 30 kişi, Sütlüce kampüsüne baskın düzenleyerek güvenlik görevlileriyle arbede yaşadı. Yaşanan olay sırasında kampüste bulunan öğrenciler büyük panik yaşarken, durumu polis ekiplerini bildirdi.

Haliç Üniversitesinin eski çalışanları kampüsü bastı

ÇEVİK KUVVET GELDİ, SALDIRGANLAR GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Üniversiteye gelen ekipler yönetim katına kadar çıkarak gruptakileri gözaltına alarak polis aracına bindirdi. Gözaltına alınan grup, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

Haliç Üniversitesinin eski çalışanları kampüsü bastı

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Haliç Üniversitesinin eski çalışanları kampüsü bastı

Haliç Üniversitesinin eski çalışanları kampüsü bastı

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