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Hamile kediyi pitbulla parçalatanlar gözaltına alındı

Adana'da yakaladıkları hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalatan 3 çocuk, gözaltına alındı.

AA | 24.07.2019 - 17:35..
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde yakaladıkları gebe kediyi köpeğin önüne atıp parçalamasını izlemesi üzerine çalışma başlattı.

ÜÇÜ DE 13 YAŞINDA

Güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen 13 yaşındaki H.P, M.Ü. ve A.Y., gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hamile kediyi pitbullun ağzına attı İZLE

Defne Caddesi'nde bakkal Zehra Kuşçu'ya ait "Çıtır" isimli kedi, pitbull cinsi köpek tarafından telef edilmişti. Kuşçu, kediyi tutarak köpeğin önüne atıp parçalatan 3 kişi hakkında şikayetçi olmuştu.

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