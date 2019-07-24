Hamile kediyi pitbulla parçalatanlar gözaltına alındı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde yakaladıkları gebe kediyi köpeğin önüne atıp parçalamasını izlemesi üzerine çalışma başlattı.
ÜÇÜ DE 13 YAŞINDA
Güvenlik kameralarından kimlikleri belirlenen 13 yaşındaki H.P, M.Ü. ve A.Y., gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Hamile kediyi pitbullun ağzına attı İZLE
Defne Caddesi'nde bakkal Zehra Kuşçu'ya ait "Çıtır" isimli kedi, pitbull cinsi köpek tarafından telef edilmişti. Kuşçu, kediyi tutarak köpeğin önüne atıp parçalatan 3 kişi hakkında şikayetçi olmuştu.