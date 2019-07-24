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Hande Ataizi: Bir oyuncunun soyunması normal

Bir dönem ekranların aranılan yüzü olan Hande Ataizi, katıldığı canlı yayında hangi şartlarda soyunacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 24.07.2019 - 08:27..
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Şu sıralar oğlu Leon ile Bodrum'da tatilini sürdüren oyuncu Hande Ataizi, katıldığı bir canlı yayında tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

"ŞİMDİKİ OYUNCULAR..."

Eski oyunculuk ve şimdiki oyunculuklar arasında bir değerlendirme yapan Ataizi, şimdiki oyuncuların daha kolay yoldan para kazanmak adına hareket ettiklerini, fakat kendi döneminde konservatuvar eğitiminin çok önemli olduğunun altını çizdi.

"TÜRK TOPLUMUNUN DEĞER YARGILARI"

Bir oyuncunun rol gereği soyunmasının normal olduğunu belirten Ataizi, "Biraz açıkçası onların bize verdiği gerçek sanat anlayışıyla bizim Türk toplumunun değer yargıları çelişiyor. Genelde sen mesela orada bir karakteri canlandırıyorsun, herkes seni zannediyor ki özel hayatında da sen osun." cevabını verdi.

"SOYUNURUM"

Bir iş için soyunmam için şartlarım var diyen Ünlü oyuncu, "Soyunmam için çok iyi bir yapım, iyi bir yönetmen ve çok inandığım bir iş olması gerekiyor." açıklamasında bulundu

Hande Ataizi: Bir oyuncunun soyunması normal

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