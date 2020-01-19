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Hatay'da 3 gündür kayıp olan şahsın cansız bedeni bulundu

Göle dönen Amik Ovası'nda kayıkla gezerken kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı.

İHA | 19.01.2020 - 00:11..
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Antakya ilçesinde yağışlar nedeniyle göle dönen Amik Ovası’nda, balık avlamak için kayığıyla Karasu Deresi’ne doğru açılan Riyad Gümüş’ün (60), 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

KAYIĞININ 500 METRE İLERİSİNDE BULUNDU

3 gün boyunca AFAD ve Konya Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince aranan yaşlı adamın cansız bedeni, kayık ve ağ malzemelerinin bulunduğu bölgenin yaklaşık 500 metre ilerisindeki sazlık alanda bulundu.

Gümüş’ün cenazesi otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.

Amik Ovası’nda kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı -1

Amik Ovası’nda kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı -2

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Hatay'da 3 gündür kayıp olan şahsın cansız bedeni bulundu

Hatay'da 3 gündür kayıp olan şahsın cansız bedeni bulundu

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