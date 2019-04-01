Hatay'da CHP kazandı

Hatay’da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nden zaferle çıkan Millet İttifakı'nın CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Antakya Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran on binlerce vatandaşla birlikte kutlama yaptı. Savaş, “Biliyoruz ki dinlenmemek üzere yol çıkanlar asla yorulmazlar, bugünden sonra sorumluluğumuz daha da fazla olacak” dedi.

DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE KUTLADILAR

Seçim sonuçlarının netleşmesiyle Millet İttifakı'nın CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş’ın kazandığını duyan on binlerce vatandaş Cumhuriyet Meydanı’na akın etti. Partililer davul zurna eşliğinde halaylar ve oyunlarla zaferi kutladı.