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Haumea nedir

Haumea, Neptün'ün yörüngesinin ötesinde bulunan cüce gezegendir.

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Haumea nedir

Haumea, Plüton'un kütlesinin üçte birine tekabül eder.

2004'te Caltech'ten (Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü) Michael E. Brown önderliğindeki bir takım tarafından, ABD'deki Palomar Gözlemevi'nde ve 2005'te J. L. Ortiz önderliğindeki bir takım tarafından İspanya'daki Sierra Nevada Gözlemevi'nde keşfedildi.

ELİPSOİT YAPIYA SAHİP

Haumea'yı bilinen diğer cüce gezegenlerden ayıran özelliği, aşırı şekil değiştirmesidir. Şekli doğrudan gözlenemez, ancak ışık eğrisinden yapılan hesaplamalar ile bir elipsoit olduğu düşünülüyor.

Haumea nedir

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