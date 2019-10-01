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Haydarpaşa'da arkeolojik kazılar sürüyor

Haydarpaşa’daki arkeolojik kazı çalışmaları havadan görüntülendi.

İHA | 01.10.2019 - 11:44..
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Haydarpaşa Garı ve çevresinde yürütülen Marmaray çalışmaları sırasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine bölgede 2018’in Mayıs ayında arkeolojik kazı çalışmaları başlatılmıştı.

1 yılı aşkın süredir yapılan kazı çalışmaları Anadolu’nun köklü tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Geç Osmanlı, Osmanlı, Bizans, Helenistik ve Klasik Dönem'e ait birbirinden farklı tarihi yapıları içerisinde barındıran alanda adeta bir şehir ortaya çıktı.

Haydarpaşa'da arkeolojik kazılar sürüyor

5 AYRI BÖLGEDE YÜRÜTÜLÜYOR

Çalışmalar Haydarpaşa Gar önü, peron 1, peron 2, menfez ve İbrahim Ağa bölgesi olmak üzere 5 ayrı bölgede yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar ortaya çıkarılan 6 bine yakın sikke, 26 adet kafatasının içerisinde bulunduğu gömü, kilise kalıntıları, anıt mezar ve benzeri tarihi yapılar, ‘Körler Ülkesi’ olarak adlandırılan Khalkedon antik şehrinin tarihinin günümüzde aydınlatılmasını sağlıyor.

Haydarpaşa'da arkeolojik kazılar sürüyor

KALINTILAR BULUNDU

Çalışmalar 400 işçi, 17 arkeolog ve 3 müze uzmanı tarafından yürütülüyor. Alandaki çalışmalar kapsamında, eski dönemlere ait kilise kalıntılarının bulunduğu tahmin ediliyor. Bulunan tarihi kalıntıların, 5. yüzyıldan Saint Bassa kilise-manastırına ait olduğu düşünülüyor.

HAKKINDA HENÜZ KESİN BİR ŞEY SÖYLENMİYOR

Aynı zamanda İbrahimağa bölgesinde rastlanan T planlı yapının da toprak altında ve bağımsız bir yapı olmasından dolayı bir anıt mezar olduğu düşünülüyor.

4.-5. yüzyıla ait olduğu düşünülen yapının tabanına henüz ulaşılamadığı için hakkında kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığı belirtiliyor.

Haydarpaşa'da arkeolojik kazılar sürüyor

OCAK KALINTILARINA DA RASTLANDI

Çalışmalar kapsamında alanda Osmanlı dönemine ait ocak kalıntıları da bulundu. Kalıntıların bulunduğu alanın 3. Murat döneminde gerçekleştirilen ve 12 yıl süren İran seferi öncesinde askerlerin konakladığı alan olduğu düşünülüyor.

Haydarpaşa'da arkeolojik kazılar sürüyor

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