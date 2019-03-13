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Hayvanat bahçesinde selfie çekmek isteyen kadına jaguar saldırdı

Amerikalı kadın, hayvanat bahçesinde selfie çekmek isterken jaguar saldırısına uğradı.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 09:27..
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Instagram'da daha çok beğeni alabilmek için kendilerini tehlikeye atan insanları mutlaka duymuşsunuzdur. Daha iyi fotoğraf çekebilmek için tehlikeli ortamlarda bulunmak zaman zaman ölümlere de yol açabiliyor.

9 Mart tarihinde gerçekleşen olayda, 30 yaşındaki bir kadın Arizona yakınlarında bir hayvanat bahçesindeki hayvanlarla selfie çekmeye çalışırken jaguar tarafından saldırıya uğradı.

jaguar

GÜVENLİK BARİYERİNİ AŞTI

Genç kadın, jaguar ile selfie çekebilmek için güvenlik bariyerlerini aşarak alana girdi. Hayvan tarafından farkedilen kadın saldırıya uğradı ve kollarında ciddi yaralar oluştu.

Hayvanat bahçesi müdürü Mickey Ollson, saldırının ardından yaptığı açıklamada, oradaki güvenlik bariyerlerinin insanları korumak amaçlı olduğunu ve insanların bariyerleri aşmalarının mantıklı bir sebebi olmadığını belirtti.

INSTAGRAM UYARIYOR

ABD'de gerçekleşen bu olay, insanların daha fazla beğeni alabilmek için canlarını nasıl tehlikeye attıklarının son göstergesi. Geçtiğimiz sene Hindistan'da gerçekleşen bir olayda, ayı ile selfie çekmek isteyen bir kişi saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti.

Instagram, 2017 yılında kullanıcıları uyaran bir bildiri yayınladı. Kullanıcıların hayvanlarla fotoğraf çekmeden önce bir kez daha düşünmelerini isteyen Instagram, herhangi bir fotoğrafın insanların canından daha değerli olmadığını belirtti.


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