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Hayvancılığın merkezi Erzurum'da ucuz et kuyruğu

Ramazan ayına kısa bir süre kala Erzurumlular, Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğüne giderek ucuz et alabilmek için kuyruğa girdi.

İHA | 24.04.2019 - 16:27..
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Hayvancılığın merkezi Erzurum'da ucuz et kuyruğu

Erzurum Merkez Yakutiye ilçesindeki Et ve Süt Kurumunun tek satış mağazası önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, ucuz et alabilmek için saatlerce bekliyor.

KIYMANIN KİLOSU 32 LİRADAN SATILIYOR

Mağazada, kıymanın kilosu 32 lira, kuşbaşının 35 lira, bifteğin 40 lira 50 kuruş, pirzolanın 56 lira 75 kuruş, bonfilenin kilosu ise 73 lira 75 kuruştan satılıyor. Kasaplarda pahalı olduğu için Et ve Süt Kurumundan et almayı tercih ettiklerini belirten vatandaşlar, satış mağazası sayısının artırılmasını istedi.

Hayvancılığın merkezi Erzurum'da ucuz et kuyruğu

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE SIRAYA GİRİYORLAR

Ramazan dolayısıyla saatlerce beklediklerini dile getiren vatandaşlar, "Sabah 9'dan beri buradayız. Et fiyatlarından rahatsız değiliz. Ramazan öncesi eti buradan alıyoruz. Şube açılmasını istiyoruz. Kasaplarda etler pahalı, devletimiz sağ olsun. Burada ucuz, temiz et. Ramazan dolayısıyla burada kuyruk var." dedi.

Hayvancılığın merkezi Erzurum'da ucuz et kuyruğu VİDEO


Hayvancılığın merkezi Erzurum'da ucuz et kuyruğu

Hayvancılığın merkezi Erzurum'da ucuz et kuyruğu

Hayvancılığın merkezi Erzurum'da ucuz et kuyruğu

Hayvancılığın merkezi Erzurum'da ucuz et kuyruğu

Hayvancılığın merkezi Erzurum'da ucuz et kuyruğu

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