taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8074
Euro
6.4825
Altın
1473.03
Borsa
110256.52
Gram Altın
275.151
Bitcoin
42144.32

Hayvanseverin tehdit edilmesine 1 yıl 8 ay hapis

Küçükçekmece'de, bir sitenin bahçesinde kedi besleyen Sevgi Yılmaz, bıçaklı tehdit ve hakaret iddiası ile Aytuğ Koyuncu'ya dava açtı.

DHA | 13.12.2019 - 17:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Küçükçekmece'de, bir sitenin bahçesinde, kedilere baktığı için hayvansever Sevgi Yılmaz'ın, Aytuğ Koyuncu tarafından bıçakla tehdit ve hakaret edildiği iddiasına ilişkin davada karar çıktı.

''EVE GİTMEYE KORKUYORUM''

Duruşmada söz alan Sevgi Yılmaz, eski beyanlarını tekrar ettiğini belirterek “Ben eve gitmeye korkuyorum, korkumdan eve giremiyorum. Sanık bıçak ve biber gazı taşımaktadır. Sanık cezalandırılsın" dedi.

Sevgi Yılmaz'ın avukatı ise sanığa başka bir davada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğini belirterek, söz konusu kararın tekrarlanmamasını istedi.

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanığa “Hakaret" suçundan bin 740 lira para cezası verirken, “Silahla tehdit" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme ayrıca, sanığın başka bir mahkemeden aldığı “Hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararını gerekçe göstererek, bu davada söz konusu karara yer olmadığına kanaat getirdi.

''BU KARAR EMSAL NİTELİĞİNDEDİR''

Duruşmadan sonra Sevgi Yılmaz'ın avukatı yazılı açıklama yaparak,  “Böyle bir karar emsal niteliğindedir. Bu kararın kadına şiddet olaylarında emsal nitelikte olması gerektiğini vurgulamak isterim. Bu tür kararlar caydırıcı nitelikte olduğu için şiddet olaylarının azalacağı kanaatindeyim. Müvekkilimin sokak hayvanlarına bakması sebebiyle sanığın davranışlarına maruz kalması da göz önünde bulundurulduğunda, sokak hayvanlarını da koruyan yasaların 6199 Sayılı Kanun kapsamında değil Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alması ve yaptırımlarının caydırıcı olması gerekmektedir." dedi.

Hayvanseverin tehdit edilmesine 1 yıl 8 ay hapis

İDDİANAME

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre; Küçükçekmece'de 26 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olay şöyle gelişti: Suç tarihinde sitenin bahçesinde Aytuğ Koyuncu'nun Sevgi Yılmaz'a karşı orta parmağını ve kolunu göstererek, hakaret etti. Ayrıca Aytuğ Koyuncu'nun ele geçirilemeyen çakıyı Sevgi Yılmaz'a göstererek, 'Yaklaş seni öldürürüm, kedilere baktığın için seni öldüreceğim' şeklinde sözler söyledi. Tanıklar olayı doğrularken, Aytuğ Koyuncu ise suçlamaları reddetti. İddianamede, şüpheli Koyuncu'nun “Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, “Silahla tehdit" suçundan ise 2 yıldan 5 yıla hapsi isteniyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Davutoğlu partisinin adını açıkladı

Ahmet Davutoğlu partisinin adını açıkladı

1105
Meral Akşener'den Babacan ve Davutoğlu'na destek

Meral Akşener'den Babacan ve Davutoğlu'na destek

548
Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye ağır eleştiri

Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye ağır eleştiri

112
İmamoğlu, Erdoğan'ın Kanal İstanbul sözlerine yanıt verdi

İmamoğlu, Erdoğan'ın Kanal İstanbul sözlerine yanıt verdi

587
Avrupa'da fuhuşa harcanan para

Avrupa'da fuhuşa harcanan para

206
Beşiktaş Avrupa'ya yenilgi ile veda etti

Beşiktaş Avrupa'ya yenilgi ile veda etti

120
Başakşehir Avrupa'da tur atladı

Başakşehir Avrupa'da tur atladı

309
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir