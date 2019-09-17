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HDP il binası önünde battaniye gerginliği

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır’da HDP binası önündeki eylemi devam ederken, parti binasından çıkarılan battaniyeler ailelerin tepkisine neden oldu.

İHA | 17.09.2019 - 03:03..
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HDP il binası önünde battaniye gerginliği

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor. 14’üncü gününde devam eden eylem sırasında HDP binasından çıkartılan battaniyeler bir minibüse yüklendi. Aileler battaniyeleri görünce tepki yağdırdı. Battaniyelerin kaçırılan çocuklar için il binasında bulunduğu iddia edildi.

HDP il binası önünde battaniye gerginliği

"KAYIT YAPIP DAĞA GÖNDERİYORLAR"

Yaklaşık 10 ay kaçırılan Mustafa Biçer’in babası Rauf Biçer, Türkiye genelinde çocukları kaçırdıklarını ve il binasında yatırılıp dağa gönderildiğini söyledi. Biçer, "Siyasi parti binasında binlerce battaniye ve yastık çıkarıp götürdüler. Bütün Türkiye geneli çocukları kaçırıp, burada kayıt yapıp çocukları yatırıyor ve buradan dağa götürülüyor. Burası askerlik şubesi, siyasi parti içerisinde battaniyenin ne işi var? O yatakları dışarıdan gelen bizim evlatlarımız gibi gençleri burada yatırıyor, dağa götürüp örgüte katılıyorlar” dedi.

HDP il binası önünde battaniye gerginliği

"İL BAŞKANLIĞINI OTELE ÇEVİRMİŞLER"

4 yıl önce 15 yaşındaki oğlu Özkan Aydın’ı dağa kaçırdıkları iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın ise HDP il binasını otele çevirdiklerini kaydetti. Aydın, "Burası il başkanlığı ama otele çevirmişler, bizim çocukları getirip burada yatırıyorlar, buradan sonrada gizli bir şekilde kırsala götürüyorlar” diye konuştu.

HDP il binası önünde battaniye gerginliği

Polis oğlu Vedat Kaya’nın Muş’tan Mardin’e giderken Diyarbakır’ın Lice ilçesinde kaçırıldığını aktaran Şehmuz Kaya da HDP il binasında cenaze çıkarsa şaşırılmaması gerektiğini aktararak binayı polis ekiplerinin araştırması gerektiğini vurguladı.

HDP il binası önünde battaniye gerginliği

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