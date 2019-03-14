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HDP ile Saadet Partisi'nin ittifakı deşifre oldu

Saadet Partisi kabul etmese de terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Şanlıurfa'daki ittifakı açık açık ortaya koydu.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 12:10..
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HDP ile Saadet Partisi'nin ittifakı deşifre oldu

HDP Eyyübiye İlçe Örgütü, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ilçe belediye başkanlığı ve büyükşehir belediye başkanlığı için Saadet Partisi'ne oy verilmesini istedi.

SEÇİM UYARISI

Eyyübiye ilçesi sakinlerinin ne şekilde oy kullanacaklarını anlatan HDP Eyyübiye İlçe Örgütü, afiş de hazırlattı. Örgüt, Twitter adresinden ise şu mesajı paylaştı:

HDP ile Saadet Partisi'nin ittifakı deşifre oldu

İTTİFAK ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Saadet Partisi, Millet İttifakı içerisinde yer alan HDP ile aynı görüş ve birliktelikte olmadıklarını her platformda dile getiriyordu.

Bu ilçe ittifakı ile birlikte Saadet Partisi'nin de HDP ile olan seçim hazırlığı ortaya çıkmış oldu.

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