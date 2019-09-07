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HDP'den Canan Kaftancıoğlu'na destek mesajı

HDP, Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen kararı, "Demokratik siyasete darbe" olarak değerlendirdi.

Haber Merkezi | 07.09.2019 - 12:45..
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HDP'den Canan Kaftancıoğlu'na destek mesajı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 ayrı suçtan toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Karar sonrası terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den bir açıklama geldi.

"KAFTANCIOĞLU'NUN YANINDAYIZ"

"Canan Kaftancıoğlu’na verilen intikamcı ceza, demokratik siyasete darbedir" başlığıyla yayınlanan açıklamada, "Demokratik siyasette ve ortak-güçlü toplumsal muhalefet ve mücadelede ısrarcı olan Canan Kaftancıoğlu’nun yanındayız." ifadelerine yer verildi.

"DAYANIŞMA İÇİNDE OLACAĞIZ"

Açıklamanın devamında ise şöyle devam edildi; "Bu cezalandırma kampanyasının karşısında ve Canan Kaftancıoğlu ile dayanışma içinde olacağımızı belirtmek isteriz. Bu intikamcı ceza, demokratik siyasete de bir darbedir."

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