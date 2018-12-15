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HDP'li Dersim Dağ uyuşturucu kullanımını sordu

Terör örgütü PKK'nın, en büyük finans kaynağı uyuşturucu. Örgütün siyasi kanadında siyaset yapan isimlerin, kullanımı sorgulaması güldürdü.

Haber Merkezi | 15.12.2018 - 14:15..
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HDP'li Dersim Dağ uyuşturucu kullanımını sordu

Terör örgütü PKK'nın en büyük finans kaynaklarından biri olan uyuşturucuya karşı, büyük bir kararlılıkla operasyonlar düzenleniyor.

Örgüt, düzenlenen operasyonlar sonucu büyük darbeler aldı.

Öyle ki; Türkiye'nin birçok noktasında rekor seviyede uyuşturucu ele geçirildi.

PKK'nın belini kıracak operasyonlar devam ederken, Meclis Genel Kurulu'nda söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, vekilleri güldüren sözlere imza attı.

UYUŞTURUCU KULLANIMI NEDEN ARTTI

Terör örgütü PKK'nın, siyasi kanadı olarak Meclis'te yer bulan Dağ; Şırnak, Mardin ve Diyarbakır'da uyuşturucu kullanımının neden arttığını sorguladı.

HDP'li Dersim Dağ uyuşturucu kullanımını sordu VİDEO

PKK'LI TABUTU TAŞIYAN VEKİL

Dersim Dağ, daha önce PKK'lı teröristin cenazesinde görüntülenmişti.

HDP'li Dersim Dağ uyuşturucu kullanımını sordu

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