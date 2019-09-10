HDP'li Kemal Peköz'ün kızı Hevi Peköz'ün lüks hayatı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırılan çocuklarını kurtarmak isteyen anneler, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde nöbete başladı.

Çocuklarına kavuşacaklarını günü bekleyen acılı ailelere destek günden güne büyürken, örgütün siyasi kanadında yer alan isimlerin çocukları da sık sık gündeme geliyor.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın çocuklarına ait fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından şimdi de HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün kızına ait fotoğraflar, sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

ADANA VEKİLİNİN KIZI PARİS'TE YAŞIYOR

HDP'li Peköz'ün Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan kızı Hevi Peköz, kimi zaman İspanya'da kimi zaman Amerika'da...

DOYASIYA EĞLENCE

Dünyanın her yerini gezerek gününü gün eden Hevi Peköz, denizi de havuzu da oldukça seviyor.

Öyle ki; tatillerinde çekilen fotoğraflarını, Instagram hesabından sık sık paylaşıyor.

Gelen tepkilerin artması üzerine Hevi Peköz, hesabını kapatmayı tercih etti.

DAĞA KAÇIRILAN ÇOCUKLAR...

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP tarafından kandırılan çocuklar ise, teröristler tarafından dağlarda pislik içerisindeki yaşama muhtaç.

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