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HDP'li Sezai Temelli CHP ile ittifakı itiraf etti

CHP ile HDP arasındaki ittifak her ne kadar gizlenmeye çalışılıyor olsa da HDP'li Sezai Temelli seçime günler kala bu birlikteliği itiraf etti, ortak listelerin yapıldığını söyledi.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 21:04..
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HDP'li Sezai Temelli CHP ile ittifakı itiraf etti

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Yerel Seçimlere sayılı günler kala gündemin en önemli konularından biri olan Beka meselesinin tartışmaları hala devam ediyor. Özellikle HDP ile CHP ittifakınınaleni bir şekilde ortaya çıkmasıyla bu konu gündemdeki ağırlığını korumaya devam ediyor.

Öte yandan HDP'li Sezai Temelli, CHP ile kurulan ittifakın şifrelerini açıkladı. Ortaklaşa yapılan listeleri itiraf eden Temelli, ittifakı da doğrulamış oldu.

CHP LİSTELERİNDE HDP'Lİ İSİMLER

Sputnik'te Yavuz Oğhan'In programına katılan Temelli burada HDP'li isimlerin CHP listelerinde yer aldığını açıkladı.

Oğhan'ın CHP listelerinde HDP'li isimler var mı sorusu üzerine Temelli "Sezai Temelli: Evet var. Sadece CHP değil başka partilerde de var bizim önde olduğumuz yerlerde bizim listelerimizde de başka partilerden var. Beraber çalıştık." ifadelerini kullandı.

Her fırsatta reddedilen ama günbegün alenen ortaya çıkan HDP-CHP ittifakı yeniden belgelenmiş oldu.

HDP'li Temelli: CHP listelerinde HDP'liler var VİDEO


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