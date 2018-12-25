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HDP'nin büyükşehirlerde CHP'yi destekleme planı

Kazanabileceği yerlerde aday çıkarmayı planlayan Kandil'in partisi, batı illerinde CHP ve İyi Parti'ye destek olacak.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 08:19..
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HDP'nin büyükşehirlerde CHP'yi destekleme planı

Yerel seçimlerde Doğu illerinde başarı hedefleyen HDP, 3 büyükşehirde CHP'yi destekleme kararı aldı.

AK Parti ile MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nın kaybetmesinden başka derdi olmayan HDP, CHP'den resmi ittifak talebi bekliyor.

Ancak gönül ittifakı şeklinde birliktelik yürütmek isten CHP, adaylarına özellikle büyükşehirlerde, HDP'nin destek olmasını istiyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE ADAY ÇIKARMAYACAKLAR

Bu doğrutuda çalışmalara başlayan HDP, ilk olarak İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu için tabanını yoklayacak. Eğer kendi tabanı sıcak bakarsa büyüşehirlerde zaten aday çıkarmayacak olan HDP, oyunu CHP'ye verecek.

"CHP EKREM VE MANSUR'U AÇIKLAYINCA ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Üst düzey HDP'li yönetici BBC Türkçe'ye, "CHP uzun süredir İmamoğlu ve Yavaş isimlerini dolaşıma sokmuştu ama tereddütler vardı, farklı isimler dolaşıyordu. İsimler netleşince hızla bir çalışma yapma kararı aldık. Çünkü özellikle İstanbul çok kritik." ifadelerini kullandı.

"CHP ADAYLARINI TABANIMIZA SORUYORUZ"

HDP'li yönetici aday olacak isimlerin tabana sorulacağını belirterek, "Örgütümüze, halkımıza, seçmenimize sorduk, bu adaylara nasıl bakıyorlar diye. Keza İzmir ve Ankara'da öyle. Bizim illa İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da aday çıkaralım gibi bir tavrımız yok. Yerel inisiyatifler karar alır, biz ona uyarız" şeklinde konuştu.

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