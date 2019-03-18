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HDP'nin kirli geçmişi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, seçim dönemlerinde barış masalları anlatmaya başlasa da öteki yüzü, herkes tarafından bilinen bir gerçek.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 15:54..
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HDP'nin kirli geçmişi

31 Mart yerel seçimleri öncesinde CHP, İP ve Saadet arasında kurulan ittifakın gizli ortağı olan HDP, son günlerde barış mesajları verse de kirli bir geçmişe sahip.

HDPKK SALDIRILARI

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerin roketatarlarla düzenlediği saldırıda, 9 yaşındaki Elif Şimşek hayatını kaybetti.

Yine Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde PKK'lı teröristlerin 4 ton bombayla düzenlediği saldırıda, 3 bebek yaşama gözlerini yumdu.

Alçak terör örgütünün saldırıları bununla son bulmadı.

Silvan ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin patlatılması sonucunda 13 yaşındaki Fırat Sımpil yaşamını yitirdi.

Örgütün son alçak saldırısında ise 1,5 yaşındaki Bedirhan bebek, annesiyle birlikte hayata gözlerini yumdu.

TERÖRÜN SİYASİ UZANTISI

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı, bulduğu her fırsatta terörü övüp teröristlere cesaret verdi.

CANLI BOMBALARI KUTSAYAN PARTİ

İstanbul'da, Ankara'da düzenlenen canlı bombaların cenazelerine sahip çıkan da hep HDP oldu. Öyle ki; canlı bombalar için taziye çadırları kuruldu, isimleri parklara verildi.

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