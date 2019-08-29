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HES patlaması sonrası Sivas'ın durumu

Sivas’ta HES’teki kanalın patlaması sonrasında oluşan hasarın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı.

İHA | 29.08.2019 - 09:03..
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesindeki HES Santralindeki kanal patladı.

Olay sonrası çevreye dağılan tonlarca suyun neden olduğu sel ve heyelan, D-100 karayolunu ulaşıma kapattı.

İKİ ARAÇ SÜRÜKLENDİ

Patlama sonrası gelen sel suları, 2 aracı sürükledi. Araçlarda bulunan 6 kişi çevredeki vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı. Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HES patlaması sonrası Sivas'ın durumu

HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Patlayan kanalın neden olduğu hasar ise günün aydınlanması ile ortaya çıktı. Sel sularının verdiği tahribat ve heyelan havadan da görüntülendi. Anadolu ile İstanbul arasında önemli bir ulaşım görevi gören D-100 karayolu kontrollü olarak trafiğe açılırken, yoldaki temizleme çalışmaları gece yarısından itibaren günün ilk saatlerine kadar aralıksız sürdü.

HES patlaması sonrası Sivas'ın durumu

KULA AİLESİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Araçların içinde mahsur kalan, vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan; Ensar Kula (35), Nusret Kula (31), Aydanur Kula (15), Nafiye Kula (59), Ezgi Kula (9) ve Belediye işçisi Müslüm Çelik’in (66) sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Sel sularına kapılan Kula ailesi ölüm kalım savaşı verirken, ailenin en küçük bireyi olan Ezgi Kula’nın sel sularına kapılarak araçlarından 200 metre sürüklendiği öğrenildi.

HES patlaması sonrası Sivas'ın durumu

HEYELAN ALTINDA ARAÇ KALMADI

Kendisi gibi babaannesi de sürüklenen Ezgi Kula kurtarma ekipleri tarafından bulunarak, ailesine kavuşturuldu. Kula ailesinin Erzurum’dan İstanbul’a gittikleri öğrenildi. Kayıp araç yok Kanalda gerçekleşen patlama öncesi plaka tanıma sistemi kayıtlarına giren üç araçtan haber alınamadığı için alanda yapılan, yüzeysel ve termal arama çalışmalarına araçların sahiplerine ulaşılması ile son verildi.

HES patlaması sonrası Sivas'ın durumu

Yetkililer heyelan altında araç bulunmadığını belirtti.

HES patlaması sonrası Sivas'ın durumu

HES patlaması sonrası Sivas'ın durumu

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