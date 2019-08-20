Hıncal Uluç'a göre Ekrem İmamoğlu'nun suçu yok

İstanbul'da etkili olan yağışlar nedeniyle birçok evi ve iş yerini su bastı. Megakenti etkisi altına alan aşırı yağışlardan, en çok etkilenen ilçe ise Fatih'ti.

İstanbul sel sularıyla mücadele ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum'da tatil yapıyordu.

Seçimlerin ardından ikinci kez Bodrum'a tatile giden İmamoğlu, eleştirilerin hedefi oldu. Yaşanan felaketin ardından İstanbul'a gelen Ekrem İmamoğlu, incelemelerini tamamladıktan sonra uçağa binip Bodrum'a döndü.

Bu hamlesiyle yeniden eleştirilen İmamoğlu'na, sürpriz bir destek geldi.

EN KORKULAN ADAM İMAMOĞLU

Sabah gazetesinde yıllardır köşe yazarlığı yapan Hıncal Uluç, "En korkulan adam, Ekrem İmamoğlu!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ekrem İmamoğlu'na Sabah gazetesinde oldukça fazla yer ayrıldığını söyleyen Uluç, "İmamoğlu olmasa gazete boş kalacak." yorumunu yaptı.

SUÇLU İMAMOĞLU MU TOPBAŞ MI

İstanbul'un 100 yılda bir olacak bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldığını yazan Hıncal Uluç, bunun faturasının Ekrem İmamoğlu'na değil Kadir Topbaş'a çıkarılması gerektiğini ifade etti.

OY FARKI 800 BİNE BÖYLE ÇIKTI

14 bin farkın 800 bine nasıl çıktığını hatırlatan Sabah yazarı, yine aynı hataların yapıldığını ve Ekrem İmamoğlu'nun sürekli gündemde tutulduğunu söyledi.

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Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü haberi