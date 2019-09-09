Hindistan, Ay'a inerken bağlantısı kopan aracın yerini tespit etti

Hindistan, bir süredir Ay'a yeni bir uzay aracı gönderme projesi üzerinde çalışıyordu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından fırlatmaya hazır olan Chandrayaan-2, 22 Temmuz 2019 tarihinde Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden Ay'a fırlatılmıştı.

AY'A İNERKEN BAĞLANTI KOPTU

Chandrayaan-2, yaklaşık 1 buçuk aylık yolculuğunun ardından 6 Eylül 22.00 sularında, taşıdığı Vikram uzay aracı ile Ay'ın güney kutbuna bir iniş gerçekleştirmeye çalıştı. Bu iniş, Hindistan tarihinin belkide en dramatik sonlarından birine şahitlik etmemize neden oldu. Büyük umutlarla Ay'a gönderilen araç, önce yavaş yavaş Ay yüzeyine doğru alçalmaya başladı. Ancak yüzeye sadece 2 kilometre kala araçla irtibat aniden koptu.

HİNDİSTAN, ARACIN YERİNİ TESPİT ETTİ

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), inerken bağlantısı kesilen Vikram aracının yerini tespit ettiklerini açıkladı. Ay yörüngesinde dolaşan Orbiter uydusunun termal görüntüleme aygıtını kullanarak Vikram aracının şu anda Ay'ın yüzeyinde olduğunu açıklayan ISRO, araçla iletişimin hala mümkün olmadığını ve çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Bununla birlikte iniş esnasında araçla aniden bağlantının kopması birçok yetkiliye göre aracın yüzeye çakıldığına işaret ediyor. Yani Hindistan bir şekilde araçla bağlantı kurmayı başarsa bile büyük ihtimalle Vikram eskisi gibi çalışmayacak.





HİNDİSTAN'IN MERAK ETTİĞİ SORU: İNİŞ ESNASINDA ARACA NE OLDU?

Yaklaşık 1 buçuk ay uzayda seyahat ederek Ay'a ulaşmayı başaran Chandrayaan-2 aracının, inişe dakikalar kala ne yaşadığı bilinmiyor. ISRO ekibi, araç yüzeye çakılsa bile bir şekilde onunla iletişim kurarak en azından inişte başına ne geldiğini anlamaya çalışacak.

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