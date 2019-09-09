taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7357
Euro
6.3302
Altın
1505.07
Borsa
100085
Gram Altın
276.972

Hindistan, Ay'a inerken bağlantısı kopan aracın yerini tespit etti

Ay'a inerken bağlantısı kopan Hindistan'ın Chandrayaan-2 uzay aracının, yerinin tespit edildiği açıklandı.

Haber Merkezi | 09.09.2019 - 10:17..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Hindistan, bir süredir Ay'a yeni bir uzay aracı gönderme projesi üzerinde çalışıyordu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından fırlatmaya hazır olan Chandrayaan-2, 22 Temmuz 2019 tarihinde Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden Ay'a fırlatılmıştı.

AY'A İNERKEN BAĞLANTI KOPTU

Chandrayaan-2, yaklaşık 1 buçuk aylık yolculuğunun ardından 6 Eylül 22.00 sularında, taşıdığı Vikram uzay aracı ile Ay'ın güney kutbuna bir iniş gerçekleştirmeye çalıştı. Bu iniş, Hindistan tarihinin belkide en dramatik sonlarından birine şahitlik etmemize neden oldu. Büyük umutlarla Ay'a gönderilen araç, önce yavaş yavaş Ay yüzeyine doğru alçalmaya başladı. Ancak yüzeye sadece 2 kilometre kala araçla irtibat aniden koptu.

Hindistan, Ay'a inerken bağlantısı kopan aracın yerini tespit etti

HİNDİSTAN, ARACIN YERİNİ TESPİT ETTİ

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), inerken bağlantısı kesilen Vikram aracının yerini tespit ettiklerini açıkladı. Ay yörüngesinde dolaşan Orbiter uydusunun termal görüntüleme aygıtını kullanarak Vikram aracının şu anda Ay'ın yüzeyinde olduğunu açıklayan ISRO, araçla iletişimin hala mümkün olmadığını ve çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Bununla birlikte iniş esnasında araçla aniden bağlantının kopması birçok yetkiliye göre aracın yüzeye çakıldığına işaret ediyor. Yani Hindistan bir şekilde araçla bağlantı kurmayı başarsa bile büyük ihtimalle Vikram eskisi gibi çalışmayacak.

cikram

HİNDİSTAN'IN MERAK ETTİĞİ SORU: İNİŞ ESNASINDA ARACA NE OLDU?

Yaklaşık 1 buçuk ay uzayda seyahat ederek Ay'a ulaşmayı başaran Chandrayaan-2 aracının, inişe dakikalar kala ne yaşadığı bilinmiyor. ISRO ekibi, araç yüzeye çakılsa bile bir şekilde onunla iletişim kurarak en azından inişte başına ne geldiğini anlamaya çalışacak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

304
CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

CHP'li belediye başkanları WhatsApp grubu kurdu

132
HDP binasının önünde eylem yapan aileler koruma altında

HDP binasının önünde eylem yapan aileler koruma altında

131
Luiz Gustavo ilk maçında sakatlandı

Luiz Gustavo ilk maçında sakatlandı

23
Boris Johnson'dan geri adım yok

Boris Johnson'dan geri adım yok

26
Serenay Sarıkaya'ya dudak uçuklatan teklif

Serenay Sarıkaya'ya dudak uçuklatan teklif

38
Türkiye'nin nükleer hamlesi rahatsızlığa neden oldu

Türkiye'nin nükleer hamlesi rahatsızlığa neden oldu

191
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir