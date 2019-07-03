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Hindistan'da muhalefet lideri Gandi'den istifa

Hindistan Kongre Partisi (INC) Genel Başkanı Rahul Gandi, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

AA | 03.07.2019 - 16:06..
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Hindistan Kongre Partisi (INC) Genel Başkanı Rahul Gandi, mayıs ayında açıklanan seçim sonuçlarının tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirterek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Gandi, genel başkanlığı sürdürmesine yönelik parti içindeki girişimleri durdurmak için Twitter hesabından istifa ettiğini duyurdu. Gandi ayrıca, kendisini destekleyenlerin "Halefini seç" çağrısının bir parçası olmayacağını da belirtti.

"ADALETSİZLİK OLURDU"

Genel seçim başarısızlığından çok sayıda kişinin sorumlu tutulması gerektiğini kaydeden Gandi, "Parti başkanı olarak kendi sorumluluğumu göz ardı edip başkalarının hesap vermesini istemem adaletsizlik olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Gandi, mayıs ayında açıklanan seçim sonuçlarının ardından istifa edeceğini duyurmuş ve partinin yeni liderini seçmesi gerektiğini belirtmişti. Kongre Partisi'nin önde gelen isimleriyse Gandi’nin partiye liderlik etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

2017'DE PARTİ LİDERİ SEÇİLMİŞTİ

Rahul Gandi, 2007 yılında Kongre Partisi'nin Genel Sekreteri, 2013 yılında başkan yardımcılığına atandı. Hindistan’da 2014'te yapılan genel seçimlerde Kongre Partisi 543 sandalyeden 44’ünü kazanabilmiş ve parti tarihindeki en kötü sonuçları elde etmişti. Aralık 2017'de INC’nin başkanlığına gelen Gandi, bu sene yapılan seçimlerde partisinin 52 sandalye kazanmasının ardından tüm sorumluluğu üzerine alarak istifa etti.

Gandi’nin büyükbabası Jawaharlal Nehru bağımsız Hindistan’ın ilk başbakanı, babaannesi Indira Gandi Hindistan’ın ilk kadın başbakanı ve babası Rajiv Gandi ülkenin en genç başbakanıydı. Gandi’nin annesi Sonia Gandi, uzun yıllar Kongre Partisi başkanlığını yürütmüştü.

Ülkenin bağımsızlığa kavuşmasında büyük bir rol oynayan Kongre Partisi, Nehru-Gandi ailesinin parti içerisinde etkin olması sebebiyle "aile partisi" olarak nitelendiriliyor.

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