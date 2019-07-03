Hindistan’da topla oynayan inek gündem oldu

Hindistan’ın Goa eyaletinin kuzeyindeki Mardol bölgesinde bir inek, 10 dakika boyunca ‘orta saha’ oyuncusu gibi topla oynadı. Sahadaki oyuncuların, ineğin topla oynamasını kaydetmesi ve sosyal medyada paylaşması üzerine inek, ülke gündeminin ilk sıralarında yer buldu.

TOPU GERİ VERMEDİ

Birkaç yıl önce köydeki tapınağa bağışlanan ineğin, sahadaki gençlere topu geri vermek istememesi ve burnuyla iterek topu sürüklemesine ilişkin görüntüler, sosyal medyada binlerce kez beğenildi ve paylaşıldı.

İneğin topu kaptırmama mücadelesi İZLE

BU ONUN İLK MAÇI DEĞİL

Köylüler tarafından ‘köyün en ünlü futbolcusu’ olarak nitelendirilen ineğin, 2018 yılında top oynamaya başladığı belirtildi. Köy sakinlerinin inekle ilgili, "Bu onun ilk maçı değildi son da olmayacak." dediği aktarıldı.

"MESSİ VE RONALDO'DAN İYİ" YORUMLARI YAPILDI

Sosyal medyada inekle ilgili ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’den ‘daha iyi oynadığına’, adının da ‘Cownaldo’ olduğuna ilişkin yorumlar yapıldı. Köylülerin, ineğe ‘BallGai (Ballcow-Topinek)’ adını verdikleri ve ineklerinin meşhur olmasından memnun oldukları ifade ediliyor.