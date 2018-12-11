Düğünde ünlü şarkıcı Beyonce sahneye çıkarken, Hillary Clinton da davetliler arasında yer aldı.

HİNDİSTAN'IN EN ZENGİN AİLESİ

47 milyar dolarlık servetiyle Hindistan'ın en zengini olan Mukesh Ambani'nin kızı Isha Ambani ile Anand Piramal'i evleniyor. Hafta sonunda başlayan düğün çarşamba günü nikahın kıyılmasıyla bitecek.

DAVETLİLER 100 UÇAKLA TAŞINDI

Düğünde Beyonce sahneye çıkarken, konuklar arasında ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve yazar Arianna Huffington vardı. Ambani ile Piramal'ın düğününe davetliler 100 uçakla taşındı.

Hindistan'da yılın düğünü: Beyonce sahne aldı ViDEO



BEYONCE SAHNE ALDI

Düğünde sahneye çıkan Beyonce, giydiği sahne kostümlerini Instagram hesabından paylaştı. Beyonce'nin sahneye çıkmak için kaç para aldığı açıklanmadı.

27 KATLI EVDE 3 HELİKOPTER PİSTİ MEVCUT

Damadın ailesinin servetinin 5.4 milyar dolar olduğu tahmin edilirken, Ambani ailesinin Mumbai'de dünyanın en pahalı evinde oturduğu biliniyor. Antilia adlı 27 katlı evin değerinin bir milyar dolardan fazla olduğu belirtiliyor. Evin farklı katlarında bahçeleri ve üç helikopter pisti bulunuyor.