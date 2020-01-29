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Hırsızlık için girdi, ev sahibini öldürüp intihar etti

Aydın'da hırsızlık için girdiği evin sahibini karşısında gören saldırgan, baltayla cinayet işledi. Polise yakalanacağını anlayan saldırgan, üst geçitten atlayıp intihar etti.

İHA | 29.01.2020 - 10:49..
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26 yaşındaki Gökhan Yıldız, Aydın’ın Kuşadası ilçesi Yavansu Mahallesi'nde bulunan sitedeki bir eve hırsızlık için girdi.

Bu sırada evin sahibi 69 yaşındaki Halil İbrahim Akcan'ı gören Yıldız, yanında taşıdığı balta ile ev sahibinin başına vurdu. Kanlar içinde yere yığılan ev sahibi, hayatını kaybetti.

Hırsızlık için girdi, ev sahibini öldürüp intihar etti

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA ÜST GEÇİTTEN ATLADI

Gürültüyü duyan çevredekiler polise haber verince, hırsız kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile cinayet zanlısı Gökhan Yıldız arasındaki kovalamaca, Yavansu Mahallesi'ndeki bir yaya üst geçidinde son buldu. Yakalanacağını anlayan Yıldız, kendini üst geçitten aşağıya atarak ölmek istedi.

Hırsızlık için girdi, ev sahibini öldürüp intihar etti

HASTANEDE ÖLDÜ

Olay yerine çağrılan ambulansla zanlı, yaralı vaziyette Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldız, hayatını kaybetti. Gökhan Yıldız'ın üzerinden ise öldürdüğü Halil İbrahim Akçan'a ait cep telefonu, kredi kartı ve bazı özel eşyaları çıktı.

Hırsızlık için girdi, ev sahibini öldürüp intihar etti

ASKER FİRARİSİ ÇIKTI

Polis olayla ilgili geniş yönlü soruşturma başlatırken, her iki şahsın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Öte yandan, intihar eden kişinin asker firarisi olduğu öğrenildi.

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