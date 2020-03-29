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Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor

Yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için, Hollanda'nın Çin'den ithal ettiği 1,3 milyon maskenin 600 bininin yeterli standartları taşımadığı ortaya çıktı.

AA | 29.03.2020 - 02:56..
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Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor

Çin'in Türkiye'ye sattığı hızlı tanı kitlerinde yanılma payının yüksek olduğu görülmüş ve alınan tüm kitler çöpe atılmıştı. Benzer bir mağduriyeti Hollanda, Çin'den aldığı maskelerde yaşadı.

ÇİN'DEN ALINAN 600 BİN MASKE TOPLATILACAK

Hollanda Kamu Yayın Kuruluşunun (NOS) internet sitesinden yapılan açıklamada, Sağlık Refah ve Spor Bakanlığının Çin'den maske ithalatını durdurarak dağıtılan maskelerin 600 bininin toplatılmasına karar verdiği belirtildi. Açıklamada, bundan sonra ithal edilecek maskelerin ek testlere tabi tutulacağı bildirildi.

Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor

"BU MASKELER VİRÜSÜ ENGELLEMİYOR"

Dağıtılan maskelerin kalitesinden şüphe duyan bazı hastanelerin Hollanda Uygulamalı Bilimsel Araştırma Organizasyonuna (TNO) maskeleri incelemesi için başvurduğu ve birçok hastanenin maskeleri kullanmadığı kaydedilen açıklamada, "TNO, gerekli güvenlik ve sağlık standartlarını taşımayan maskelerin koronavirüsün solunum yoluyla geçmesine engel olmadığını tespit etti." ifadesi kullanıldı.

Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor

ESKİ MASKELER DEZENFEKTE EDİLİYOR

Hatalı maskelerin kullanıp kullanılmadığı ile ilgili net bilgi olmadığı belirtilen açıklamada, bazı hastanelerin, yeterli ekipman bulunmadığı için eski maskeleri dezenfekte ederek tekrar kullandığı aktarıldı.

Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor

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Hollanda, Çin’den aldığı 600 bin maskeyi toplatıyor

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