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Hollanda'da Kırmızı Yelekliler eylem yapacak

Pazar günü eylem yapacak olan Kırmızı Yelekliler'in gündeminde emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık gibi konular var.

AA | 12.12.2018 - 07:13..
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Hollanda'da Kırmızı Yelekliler eylem yapacak

"Kırmızı yelekliler" tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, pazar günü Utrecht kentinde hükümet karşıtı eylem düzenleneceği belirtildi.

SARI YELEKLİLER EYLEMİ AŞIRI SAĞCILARDA

Açıklamada, Fransa'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinin Hollanda'da aşırı sağcılar tarafından ele geçirildiği, bu nedenle "kırmızı yelekli" hareketi başlatıldığı ifade edildi.

"RUTTE'NİN KÖTÜ YÖNETİMİ SONA ERMELİ"

Açıklamada, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin yıllardır süren kötü yönetiminin artık sona ermesi ve yerine sosyal bir Hollanda'nın inşa edilmesi çağrısı yapıldı.

Hollanda'da Kırmızı Yelekliler eylem yapacak

Hollanda'da iki haftadır, genellikle ülkedeki aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine toplanan sarı yelekliler, Birleşmiş Milletler Göçmen Paktı, emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık ve göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarını protesto ediyor.

Hollanda'da Kırmızı Yelekliler eylem yapacak

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