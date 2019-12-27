taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9368
Euro
6.6136
Altın
1508.92
Borsa
114150.46
Gram Altın
287.856
Bitcoin
42739.49

Huawei P40 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, Huawei P40 Pro'da 10x optik yakınlaştırma olacağını iddia etti.

Haber Merkezi | 27.12.2019 - 10:11..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Huawei'nin P serisine ait yeni amiral gemisi modelleri P40 ve P40 Pro, gelecek yıl mart ayında resmi olarak tanıtılacak. Samsung'un Galaxy S11 serisi ile ciddi bir rekabete girmeye hazırlanan Huawei P40 serisi ile ilgili, yavaş yavaş bazı detaylar belli olmaya başladı.

Huawei, ilk olarak P20 modeline getirdiği gece modu özeliğiyle fotoğrafçılıkta bir adım öne çıktı. Daha sonra ise çeşitli düşük ışık ve yakın çekim modlarıyla fotoğraf kalitesini geliştiren şirket, P40 serisiyle çıtayı bir üst seviyeye çıkarmak istiyor.

huawei

10X OPTİK YAKINLAŞTIRMA

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, Huawei P40 Pro modelinde 10x optik yakınlaştırma olacağını iddia etti. Bildiğiniz gibi P30 modelinde 5x optik yakınlaştırma bulunuyor.

Bunun dışında telefonlara ait birkaç detay daha ortaya çıktı. Huawei P40 ve P40 Pro modellerinde sırasıyla 6,1 ve 6,6 inç büyüklüğünde ekranlar kullanılacak. Her iki telefonun da ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna ve AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor.

huawei

Huawei P40 serisinin kamera tasarımlarının nasıl olacağı ise bilinmiyor. Şirket, ön kameraları çentiğe yerleştirebileceği gibi ekran deliğine de konumlandırabilir. Ancak bu modellerde açılır kapanır bir kamera mekanizması kullanılmayacağı kesin.

Ayrıca P30 serisinde bulunan 3,5mm kulaklık girişi, P40 serisinde tamamen kaldırılacak.

Huawei P40 Pro modelinin diğer olası özellikleri arasında 120Hz yenileme hızına sahip ekran ve 5500mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Huawei P40 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Huawei P40 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Huawei P40 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Huawei P40 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Huawei P40 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yerli otomobil Bursa'da üretilecek

Yerli otomobil Bursa'da üretilecek

479
Otobüs firmaları hizmetleri kısmaya başladı

Otobüs firmaları hizmetleri kısmaya başladı

197
Meral Akşener: İstanbul için referandum yapılması şart

Meral Akşener: İstanbul için referandum yapılması şart

592
Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi

Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi

251
Netflix filminde Hz. İsa eşcinsel olarak tasvir edildi

Netflix filminde Hz. İsa eşcinsel olarak tasvir edildi

92
Dolandırıcılara para yatıracakken polis durdurdu

Dolandırıcılara para yatıracakken polis durdurdu

49
PKK'dan kaçan Mekiye ailesine kavuştu

PKK'dan kaçan Mekiye ailesine kavuştu

95
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir