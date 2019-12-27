Huawei P40 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Huawei'nin P serisine ait yeni amiral gemisi modelleri P40 ve P40 Pro, gelecek yıl mart ayında resmi olarak tanıtılacak. Samsung'un Galaxy S11 serisi ile ciddi bir rekabete girmeye hazırlanan Huawei P40 serisi ile ilgili, yavaş yavaş bazı detaylar belli olmaya başladı.

Huawei, ilk olarak P20 modeline getirdiği gece modu özeliğiyle fotoğrafçılıkta bir adım öne çıktı. Daha sonra ise çeşitli düşük ışık ve yakın çekim modlarıyla fotoğraf kalitesini geliştiren şirket, P40 serisiyle çıtayı bir üst seviyeye çıkarmak istiyor.

10X OPTİK YAKINLAŞTIRMA

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ice Universe, Huawei P40 Pro modelinde 10x optik yakınlaştırma olacağını iddia etti. Bildiğiniz gibi P30 modelinde 5x optik yakınlaştırma bulunuyor.

Bunun dışında telefonlara ait birkaç detay daha ortaya çıktı. Huawei P40 ve P40 Pro modellerinde sırasıyla 6,1 ve 6,6 inç büyüklüğünde ekranlar kullanılacak. Her iki telefonun da ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna ve AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor.





Huawei P40 serisinin kamera tasarımlarının nasıl olacağı ise bilinmiyor. Şirket, ön kameraları çentiğe yerleştirebileceği gibi ekran deliğine de konumlandırabilir. Ancak bu modellerde açılır kapanır bir kamera mekanizması kullanılmayacağı kesin.

Ayrıca P30 serisinde bulunan 3,5mm kulaklık girişi, P40 serisinde tamamen kaldırılacak.

Huawei P40 Pro modelinin diğer olası özellikleri arasında 120Hz yenileme hızına sahip ekran ve 5500mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

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