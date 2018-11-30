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Huntington nedir

En belirgin belirtileri kol, bacak, gövde ve yüz kaslarının ani ve istemsiz kasılması olan Huntington hastalığı, beyin ve sinir sistemini etkiliyor. Hastalık ölümle sonuçlanabiliyor.

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Huntington, genetik bir nörolojik hastalık olarak biliniyor. Hastalarda bazı hareket bozukluklarının yanı sıra mental gerilik görülüyor. Adını 1872 yılında hastalığın kalıtsal olduğunu ilk olarak gözlemleyen Dr. George Huntington'dan alan hastalık, otozomal dominant olarak kalıtılan bir hastalık olup beyin ve sinir sistemini etkiliyor.

Huntington nedir

MANTIKTAN YOKSUN BIRAKIYOR

Hastalığın ilk belirtileri 30-50 yaş arasında gözleniyor. Hasta bu dönem zarfında çocuk yapmış ise yüzde 50 oranında çocuklarına bu hastalığı aktarabiliyor. Ölümcül olmasa da gelişimiyle birlikte büyük sorunlar yaratabiliyor. En önemlisi hastalığın nedeni Huntington proteinin üretim bozukluğundan kaynaklanıyor. 10-20 yıllık bir dönem arasında yavaş yavaş gelişiyor ve sonunda kişiyi yürüme, konuşma, düşünme ve mantıktan yoksun bırakıyor.

BELLEK PROBLEMLERİ ORTAYA ÇIKIYOR

En belirgin belirtileri kol, bacak, gövde ve yüz kaslarının ani ve istemsiz kasılması. Belirtiler çoğunlukla duygusal dalgalanmalar, sözlerin ağızda gevelenmesi, sakarlık, depresyon ve sinirlilik ile birlikte oluşuyor. Hastalığın ilerlemesiyle yutma zorluğu, düzensiz yürüme, denge kaybı, muhakeme gücünün bozulması ve bellek problemleri gibi belirtiler görülüyor.

Huntington nedir

BELİRTİLERDEN SONRA EN FAZLA 15 YIL ÖMÜR BİÇİLİYOR

Çabuk sinirlenme, depresyon, içine kapanma, ve konsantre olamama gibi davranışlar da hastada mevcut olabiliyor. Yutmada zorlanma, bunama, konuşmada zorluk da ilerleyen dönemlerde ortaya çıkıyor. Bireyde ölünceye kadar giderek artan hücre ölümleri ve sinirsel tahribat gözleniyor. Belirtilerin ortaya çıkmasından sonra ortalama 10-15 yıl sonra hastaların çoğu ölüyor.

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