Hürriyet'in CHP haberi tepkilere neden oldu

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, yerel seçimlerde CHP ile yaptıkları ittifakla ilgili olarak tartışılacak ifadeler kullandı.

Sezai Temelli'nin sözlerini haberleştiren Hürriyet, hem sosyal medya kullanıcılarından hem de CHP'li siyasetçilerden tepki aldı.

"İSTANBUL VE ANKARA'YI HDP YÖNETECEK"

Hürriyet haberi, "HDP Eş Genel Başkanı Temelli'den açık açık itiraf ve tehdit: "İstanbul ve Ankara'yı İmamoğlu ve Yavaş değil HDP yönetecek" ifadesiyle verdi.

Tepkilerin ardından haberin başlığını değiştirmek zorunda kalan Hürriyet bir de açıklama yayınladı.

"BİZDEN DEĞİL HDP'DEN AÇIKLAMA BEKLEYİN"

Hürriyet açıklamasında, "Hürriyet, Temelli’nin açıklamalarıyla ittifaktaki varlıklarını söylemesi haberini vermiştir. CHP’li adaylar ya da haberi eleştiren çevreler bizden değil HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’den açıklama istemelidirler." ifadelerini kullandı.

Hürriyet haberini böyle servis etti:

Tepkiler sonrası haber böyle değiştirildi:



