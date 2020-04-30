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    1 Mayıs'ta Taksim'e çıkan metro istasyonları kapalı olacak

    M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonlarının yarın işletmeye kapalı olacağı duyuruldu.
    • İHA
    • 30.04.2020 - 21:33
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    1 Mayıs'ta Taksim'e çıkan metro istasyonları kapalı olacak

    Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabından, yarın hangi durakların kapalı olacağını açıkladı.

    TAKSİM, ŞİŞHANE VE OSMANBEY İSTASYONLARI KAPALI

    Yapılan duyuruda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonlarının işletmeye kapalı olacağını belirtildi.

    Açıklamada "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs Cuma günü M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Trenler bu istasyonlarda durmayarak pas geçecektir." ifadeleri kullanıldı.

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