1 Mayıs'ta Taksim'e çıkan metro istasyonları kapalı olacak
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonlarının yarın işletmeye kapalı olacağı duyuruldu.
- İHA
- 30.04.2020 - 21:33
Metro İstanbul, resmi sosyal medya hesabından, yarın hangi durakların kapalı olacağını açıkladı.
TAKSİM, ŞİŞHANE VE OSMANBEY İSTASYONLARI KAPALI
Yapılan duyuruda yarın M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonlarının işletmeye kapalı olacağını belirtildi.
Açıklamada "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 1 Mayıs Cuma günü M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim, Osmanbey ve Şişhane istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Trenler bu istasyonlarda durmayarak pas geçecektir." ifadeleri kullanıldı.