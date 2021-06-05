Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
- DHA
- 05.06.2021 - 18:16
İçişleri Bakanlığı, Eren-1 operasyonları kapsamında, Van- Başkale ilçesi Terazin mahallesi kırsalında 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
3 TERÖRİST, SİLAHLARIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale ilçesi Terazin Mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA, Atak Helikopteri ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."