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    Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

    Polis ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonu sonucu yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 02.06.2020 - 08:41
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    Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Ş.H., B.K. ve B.K.'nin Kayseri'de olduğunu tespit etti.

    3 KİŞİYE GÖZALTI

    Tespit üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyon sonucu 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

    Öte yandan, polis ekipleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında tulum giyerek, eldiven ve maske takarak önlem aldı.

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