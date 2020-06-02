Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Polis ekipleri tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonu sonucu yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Ş.H., B.K. ve B.K.'nin Kayseri'de olduğunu tespit etti.

3 KİŞİYE GÖZALTI

Tespit üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyon sonucu 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan, polis ekipleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında tulum giyerek, eldiven ve maske takarak önlem aldı.