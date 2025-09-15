14 Eylül reyting sonuçları: Türkiye - Almanya final maçı reytinglere damga vurdu

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

14 EYLÜL PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

Total kategorisinde 1. sırada “Türkiye-Almanya FIBA Erkekler Eurobasket Karşılaşması”, 2. sırada “Masterchef Türkiye”, 3. sırada ise “Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

AB kategorisinde 1. sırada “Türkiye-Almanya FIBA Erkekler Eurobasket Karşılaşması”, 2. sırada “Masterchef Türkiye”, 3. sırada ise “Eurobasket Özel” yer aldı.

ABC kategorisinde 1. sırada “Türkiye-Almanya FIBA Erkekler Eurobasket Karşılaşması”, 2. sırada “Masterchef Türkiye”, 3. sırada “Show Ana Haber” yer aldı.