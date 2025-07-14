15 Temmuz Salı günü toplu taşıma ücretsiz mi? Metrobüs, metro, otobüs…

15 Temmuz, Türkiye’nin yakın tarihinde derin izler bırakan bir dönüm noktası olarak her yıl Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla anılıyor.

2016 yılında yaşanan darbe girişimine karşı halkın sergilediği cesur direnişin simgesi haline gelen bu özel gün, resmi tatil olarak kutlanıyor.

Yurt genelinde anma törenleri, yürüyüşler ve etkinlikler düzenlenirken, kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor.

Toplu taşıma kullanan vatandaşlar ise 15 Temmuz’da ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

Peki, Otobüs, metro, tramvay, metrobüs, Marmaray ve vapurlar 15 Temmuz’da ücretsiz mi?

15 TEMMUZ SALI GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında, Türkiye genelinde kent içi ulaşım ücretsiz olacak. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, raylı sistemlerde vatandaşlara ücretsiz taşıma hizmeti sunulacak.

Karara göre; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 15 Temmuz günü boyunca yolcuları hiçbir ücret almadan taşıyacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları da ücretsiz olarak hizmet verecek.