16 Nisan Türkiye'nin koronavirüs tablosu

Koronavirüs salgınında Türkiye'de bugün 63 bin 82 kişinin testi pozitif çıkarken, 289 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini paylaştı.

VAKA SAYISI 63 BİNDE

Bakanlığın paylaştığı tabloya göre bugün yapılan testler sonucu 63 bin 83 yeni vaka tespit edildi. Vakalar arasında ise 2 bin 915 semptomlu hasta belirlendi.

289 CAN KAYBI

Hastanelerde tedavi altında bulunan 56 bin 510 kişi sağlığına kavuşurken, 289 kişi yaşamını yitirdi. Böylece iyileşenlerin sayısı 3,5 milyonu geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 35 bin 320 oldu.