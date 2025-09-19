18 Eylül reyting sonuçları: Türkiye, Frankfurt - Galatasaray maçını izledi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

18 EYLÜL PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

Total‘de “Eintracht Frankfurt – Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması” birinci sırayı aldı. İkinci sırayı “Veliaht”, üçüncü sırayı ise “Halef Köklerin Çağrısı” elde etti.

AB grubunda ise lider “Eintracht Frankfurt – Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması” oldu. İkinci sırayı “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, üçüncü sırayı ise “Veliaht” aldı.

ABC kategorisinde ise birinci sırayı “Eintracht Frankfurt – Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması” elde etti. İkinci sırada “Veliaht”, üçüncü sırada ise “Müge Anlı ile Tatlı Sert” yer aldı.