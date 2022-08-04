Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) yarın toplanacak. Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla uzatılması bekleniyor.

Yılın en önemli toplantılarından birisi olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ), bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Toplantıya Milli Savunma, Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanlarının yanı sıra Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da katılacak.

Toplantıya ilk kez katılacaklar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve geçen yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Musa Avsever Şura'ya ilk kez katılacak isimler olacak.

Güler'in görev süresinin uzatılması bekleniyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, bu sene hem yaş haddini hem de görevdeki bekleme süresini dolduruyor.

Ancak 13 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile Genelkurmay Başkanının görev süresine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Buna göre; Genelkurmay Başkanının yaş haddi, birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar Cumhurbaşkanı onayı ile uzatılabilecek.

Bu kapsamda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresinin uzatılması bekleniyor.

Geçen sene görev süreleri 1 yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün durumları da Şura'da görüşülecek.

Dördüncü yıldızı bekleyenler

Şura toplantısında bazı korgenerallerin terfi durumları da değerlendirilecek.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığında 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Sinan Yayla ile Milli Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İrfan Özsert; Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya ile Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı Korgeneral Mehmet Özlü bir üst rütbeye terfi için bekliyor.

Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları'nın durumu görüşülecek

Görev süreleri geçen sene bir yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün durumları da Şura'da görüşülecek.

Görev sürelerinin uzatılması durumunda Oramiral Özbal Deniz Kuvvetlerinde, Orgeneral Küçükakyüz ise Hava Kuvvetlerinde, 4 yıldan fazla kuvvet komutanlığı yapan üçüncü isimler olacak.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura'da alınacak kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.