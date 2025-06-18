Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Trafikte can güvenliğini tehlikeye düşüren birçok sebep bulunuyor...

Bu sebeplerin başında ise şoförlerin ve yayaların yaptığı kural ihlalleri geliyor.

KAZALARIN EN BÜYÜK SEBEBİ KIRMIZI IŞIK KURALINA UYMAMAK

Bir anlık kurala uymamanın bedeli, kimi zaman can kaybı olabiliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, yaşanan ölümlü kazalarda, yapılan ihlallerin başında kırmızı ışık kuralıma uymamak olduğunu belirtti.

"TEK AMACIMIZ, TRAFİK KAZALARINDA CANLARIMIZI YİTİRMEYELİM"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, kırmızı ışık ihlali sebebiyle her 3 günde 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken şu sözleri kullandı: