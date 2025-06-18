Trafikte can güvenliğini tehlikeye düşüren birçok sebep bulunuyor...
Bu sebeplerin başında ise şoförlerin ve yayaların yaptığı kural ihlalleri geliyor.
KAZALARIN EN BÜYÜK SEBEBİ KIRMIZI IŞIK KURALINA UYMAMAK
Bir anlık kurala uymamanın bedeli, kimi zaman can kaybı olabiliyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, yaşanan ölümlü kazalarda, yapılan ihlallerin başında kırmızı ışık kuralıma uymamak olduğunu belirtti.
"TEK AMACIMIZ, TRAFİK KAZALARINDA CANLARIMIZI YİTİRMEYELİM"
Bakan Yerlikaya, paylaşımında, kırmızı ışık ihlali sebebiyle her 3 günde 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken şu sözleri kullandı:
2025 yılında Antalya'nın Kepez ilçesinde kamyon sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu 3 aracın karıştığı ölümlü bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 vatandaşımız yaralandı, maalesef 1 canımızı kaybettik. Bir ocağa daha ateş düştü.
2024 yılında 266 bin 854 ölümlü kazanın 7 bin 526'sı kırmızı ışık kuralına uymamaktan meydana gelmiş ve kırmızı ışık kuralına uyulmadığı için 137 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 2024 yılı içerisinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle her 3 günde, 1 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Tek bir amacımız var: Trafik kazalarında canlarımızı yitirmeyelim. Güvenli yollar, huzurlu yolculuklar.
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