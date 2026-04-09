2026 TOKİ Çorum kurası tarihi: İşte yeri ve saati

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura heyecanı için sıra Çorum ilimizde.

Başvurularını tamamlayan binlerce vatandaş, ev sahibi olma hayaliyle gözlerini kura çekimi tarihine çevirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Çorum’da “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında “Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni” gerçekleştirilecek.

2026 yılı TOKİ Çorum kura çekimi için geri sayım sürerken, kura günü ve saatine ilişkin detaylar en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Peki; TOKİ Çorum kurası ne zaman, saat kaçta? İşte, Çorum TOKİ kura sürecine dair son gelişmeler...

TOKİ ÇORUM KURASI NE ZAMAN 2026

Çorum'da kent merkezi ve ilçeleri kapsayan proje çerçevesinde toplam 2 bin 846 konutun kurası çekilecek.

Kura çekimi, 10 Nisan 2026 Cuma günü saat 14.00’te Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak.