İstanbullulara "Kalın giyinin" çağrısı: Cumartesiye kadar sürecek

Meteoroloji verilerine göre İstanbul, Nisan ayının ikinci haftasında ani bir soğuma dalgasıyla karşı karşıya kalıyor.

Özellikle 9 Nisan Perşembe ve 10 Nisan Cuma günleri kent genelinde "kış havası" etkisini hissettirecek.

Gündüz termometreler 10-11 dereceyi gösterirken, gece saatlerinde sıcaklığın 3-4 derecelere kadar gerilemesi bekleniyor.

CUMARTESİYE KADAR SÜRECEK

Hava Forum, perşembe ve cuma günü İstanbul’da ara ara yağışların olacağını duyurdu.

Cumartesi günü de hafif yağmur geçişlerinin yaşanacağını belirten Hava Forum, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili İstanbullular perşembe ve cuma günü mini şemsiyeleriniz yanınızda olsun. Ara ara yağmur yağacak. Cumartesi de hafif yağmur geçişleri olabilir. Gündüzleri 10/11 geceleri 3/4 derecelerde olacağız. Rüzgarımız da soğuk esecek. Kalın giyinin, kış havası olacak. Hasta olmayın.”