Yağmurlu havalar devam ediyor: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Türkiye genelinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son verilerine göre yağışlı hava, ülke genelini etkilerken özellikle Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış uyarısı dikkat çekiyor.

Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında, bazı günlerde hafif dalgalanmalarla seyredecek.

YAĞMUR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlı geçecek.

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak; yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Güneydoğu'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıklar batı kesimlerde 15-20 derece, doğu ve iç kesimlerde 10-18 derece aralığında ölçülecek.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Cuma günü yağışlı havanın, doğu ve güneydoğu bölgelerinde devam etmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla süreceği öngörülüyor.

Diğer bölgelerde parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte yer yer sağanak geçişleri görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında kalacağı; batıda 16-21 derece, doğuda 12-19 derece aralığında olacağı değerlendiriliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK

Cumartesi günü yağışların, ağırlıklı olarak iç ve doğu kesimlerde etkili olması bekleniyor.

Karadeniz, İç Anadolu'nun bazı bölümleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da aralıklı yağmur ve sağanakların devam edeceği öngörülüyor.

Batı bölgelerde daha az bulutlu ve yağışsız bir gün yaşanacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların hafif bir artış göstereceği ancak genel olarak normallere yakın seyredeceği değerlendiriliyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Pazar günü yağışların azalarak devam etmesi bekleniyor.

Özellikle iç kesimler, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor.

Güneydoğu'da yağış ihtimali düşse de bazı noktalarda hafif geçişleri olabileceği değerlendiriliyor.

Sıcaklıkların batı ve güneyde 18-23 dereceye kadar çıkacağı, kuzey ve doğuda 12-20 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR AZALMAYA BAŞLIYOR

Pazartesi günü, yağışların daha da azalması bekleniyor.

Ülkenin büyük bölümünde parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı, Doğu Anadolu'nun bazı yüksek kesimlerinde ve Karadeniz'de hafif yağışlar olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların hafif şekilde artacağı; batı kesimlerde 19-24 derece, iç ve doğu bölgelerde 14-22 derece seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

