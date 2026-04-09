Hisarcık’ta yoğun mesai başladı: Kilosu 1000 lira ama talep bitmiyor

“Doğanın eti” olarak bilinen kuzugöbeği mantarı, Hisarcık ve çevresindeki dağlık alanlarda yeniden yüzünü göstermeye başladı.

Son yağışların ardından ormanlık bölgelerde bolca çıkan mantar, hem sofralarda yerini aldı hem de ekonomik değeriyle bölge halkının ilgisini çekti.

Özellikle çam ve kavak ormanlarında doğal olarak yetişen kuzugöbeği mantarı, yöre sakinleri tarafından toplanarak evlerde tüketiliyor.

Bölgedeki vatandaşlar tarafından toplanan mantarlar, kilosu 1000 liraya kadar alıcı buluyor.

LEZZETİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Kendine özgü aroması ve et lezzetini andıran tadıyla öne çıkan kuzugöbeği mantarı, özellikle ilkbahar aylarında yoğun ilgi görüyor. “Doğanın eti” olarak anılan mantar, farklı yemeklerde kullanılabiliyor.

İHA’da yer alan habere göre, kuzugöbeği sezonunun başladığını belirten İbrahim Değirmenci, şu ifadeleri kullandı:

"Doğa yürüyüşüne çıktığım son günlerde çam ve kavak ormanlarında kuzugöbeği mantarı bolca çıkmaya başladı. Kuzugöbeği mantarının diğer mantarlardan çok farklı bir lezzeti var. Ciğer tadında olan kuzugöbeğinin genelde kızartmasını yapıp pilavla birlikte tüketiyoruz. Yumurta ile de çok güzel oluyor. Ayrıca kurutup sos olarak da kullanıyoruz"

BÖLGE HALKINA GELİR SAĞLIYOR

Kuzugöbeği mantarı, yalnızca lezzetiyle değil, ekonomik getirisiyle de dikkat çekiyor. İlkbahar döneminde dağlık alanlarda toplanan mantarlar, yüksek fiyatlardan satılarak bölge halkına ek gelir sağlıyor.

Özellikle doğal ürünlere ilgi duyan tüketiciler, bu özel mantarı satın almak için yoğun talep gösteriyor.