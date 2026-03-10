2026 TOKİ İstanbul Listesi Yayımlandı: Genç, Emekli, Engelli ve Şehit Kura Listeleri

TOKİ 500 bin konut projesinde İstanbul için nefesler tutuldu.

İstanbul’da yükselecek 100 bin sosyal konut projesi için başvuru yapan binlerce kişi kura sürecini yakından takip ediyor.

Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, kura çekimine katılmaya hak kazananların yer aldığı isim listelerine çevrildi.

Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini öğrenmek için yayımlanan listeleri araştırıyor.

Peki, 2026 TOKİ İstanbul kurası için başvurusu kabul edilenler kimler? Genç, emekli, engelli ve şehit yakını kategorilerinde açıklanan isim listelerine nasıl ulaşılır? İşte detaylar...

TOKİ KURA LİSTESİ İSİM SORGULAMA 2026

İstanbul için beklenen listeler yayımlandı.

Başvurunuzun kabul edilip edilmediğini, kuraya dahil edilip edilmeyeceğinizi mutlaka kontrol edin.

Emekli Kategorisi İsim Listesi

Genç Kategorisi İsim Listesi

Şehit Kategorisi İsim Listesi

Engelli Kategorisi İsim Listesi

Üç Çocuk ve Üzeri Kategorisi İsim Listesi

