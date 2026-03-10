Karadeniz'deki sıvasız evlerin sırrı çözüldü: İşte anlamı

Karadeniz Bölgesi’nde seyahat edenlerin en çok dikkatini çeken detaylardan biri de birçok evin dış cephesinin sıvasız olmasıdır.

İlk bakışta yarım kalmış bir inşaat izlenimi veren bu görüntü, aslında bölgede uzun yıllardır süregelen bir alışkanlığın sonucu.

Peki Karadeniz’de evlerin dışı neden sıvasız bırakılıyor? İşte merak edilen nedeni...

Karadeniz’de birçok aile, evlerini zaman içinde büyütmeyi planlar.

Sıva yapılmadığında üst kata yeni bir kat eklemek veya değişiklik yapmak daha kolay olur. Bu yüzden bazı evler bilerek tamamlanmadan bırakılır.

Dış cephe sıvası ve boyası ek maliyet gerektirir. Bazı ev sahipleri bütçe nedeniyle sıva işlemini erteleyebilir veya hiç yaptırmayabilir.

Öte yandan sürekli hakim olan yağışlı ve nemli hava da sebepler arasında yer alabilir.